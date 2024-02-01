Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (1 Şubat güncel dolar fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,3474 TL'de hareket ederken; yeni güne 30,3646 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, en yüksek 36,3760 TL seviyesini gördü. Kur, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 30,3556 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 32,9490 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,15 primle 32,8824 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,4999 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar sonrası yönünü yukarı çevirirken; şu dakikalarda yüzde 0,37 oranında yükselişle 103,65 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0800 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,27 seviyesinde bulunuyor.