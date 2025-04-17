Euro, faiz indirimi öncesinde düşüşe geçti

Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ticaretteki gelişmelere, Euro Bölgesi'nin mali tepkilerine ve Euro Bölgesi ekonomisi ve enflasyonu üzerindeki etkisine bağlı olarak gelecekteki faiz indirimlerini taahhüt etmekten kaçınabileceğini söyledi.

Özkardeskaya'ya göre Euro'nun ilk çeyrekteki beklenmedik gücü ve enerji fiyatlarındaki önemli düşüş büyümeyi destekliyor. Ayrıca önümüzdeki haftalarda bir AB-ABD ticaret anlaşması ihtimali de var. Euro'nun görünümü, artan rezerv talebi ve geniş mali harcamaların Avrupa büyümesini hızlandıracağına dair bahisler nedeniyle olumlu kalmaya devam ediyor.