Gram altında rekor serisi sürüyor

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrederken; gün sonuna doğru primli seyre yöneldi ve yeniden 2000 doları aştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentileriyle zayıflayan dolardan destek bularak üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.

Ons altın haftanın son işlem gününde 1991 - 2003 bant aralığında hareket ederken; saat 18.01 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 2001 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2010 ve 2020 dolar seviyeleri direnç 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıktığını belirterek, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Gram altında rekorlar devam ediyor

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin etkisiyle rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 1859 liraya taşıyan gram altın şu dakikalarda yüzde 0,78 primle 1859 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 440 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki gerilemeye paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1846 liradan tamamlamıştı.