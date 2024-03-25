Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? (25 Mart 2024 güncel altın fiyatları)
Altın fiyatları, yeni haftaya kazançlı başlarken; hafta genelinde açıklanacak makroekonomik verilerle fiyatların yön bulması bekleniyor. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? İşte 25 Mart 2024 pazartesi çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 5 haftanın 4'ünü pozitif tarafta tamamlarken; yeni haftaya yükselişle başladı. Sarı madendeki primli seyirde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri etkili oldu.
2178 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,08 kazançla 2167 dolarda işlem gördü.
Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle 2178 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda 0,14 yükselişle 2230 liradan alıcı buldu.