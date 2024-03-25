Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlarken, şu dakikalarda da negatif tarafta hareket ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, 7 hafta sonra ilk kez geçtiğimiz haftayı kayıpla tamamlarken, yeni haftaya dalgalı bir seyirde başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 31,8370 TL'yi, en yüksek ise 32,1740 TL seviyesini görürken; kur saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,21 kayıpla 31,9614 TL'de hareket etti.
Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 34,8810 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 düşüşle 34,6780 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4332 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 104,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0817 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,79 seviyesinde bulunuyor.