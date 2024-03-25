  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlarken, şu dakikalarda da negatif tarafta hareket ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar fiyatları, 7 hafta sonra ilk kez geçtiğimiz haftayı kayıpla tamamlarken, yeni haftaya dalgalı bir seyirde başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 31,8370 TL'yi, en yüksek ise 32,1740 TL seviyesini görürken; kur saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,21 kayıpla 31,9614 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 34,8810 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 düşüşle 34,6780 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4332 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 104,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0817 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,79 seviyesinde bulunuyor.

Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? (25 Mart 2024 güncel altın fiyatları)Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? (25 Mart 2024 güncel altın fiyatları)Finans

 