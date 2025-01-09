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Hisse senedi analistlerini yapay zeka vurdu: Daha az kazanıyorlar!

Piyasalarda yapılan düzenlemeler, yatırım yapma alışkanlıklarında değişimler derken, yapay zekâ destekli yatırım modelleriyle de Wall Street analistlerinin kazançları düştü.

Haber Merkezi
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Hisse senedi analistlerini yapay zeka vurdu: Daha az kazanıyorlar!
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Pandemide yatırıma yönelen topluluklar nedeniyle hisse senedi araştırma bölümlerinde işe alım patlaması yaşanmıştı. Ancak pandemi etkisi geçtiğinde, işler tersine döndü.

Bankaların araştırmalarını ücretlendirmesi, halka açık şirketlerde pazarın daralması, endeks fonlarının cazibesinin artması, hisse senedi araştırma ekiplerinin popülaritesini kaybetmesine neden oldu.

Yapay zeka

JPMorgan gibi dev yatırım kuruluşlarında yapay zekâ destekli analist robotlarının denemeleri yapılırken, analistler giderek daha az kazanıyor.

Küresel finans krizi sonrasındaki zirvelerle karşılaştırıldığında, küresel olarak en büyük bankaların hisse senedi analistlerinin sayısının yüzde 30 oranında azaldığı görülüyor. Bu da analistlerin sayısını son 10 yılın en düşük seviyelerine indiriyor.

Maaşlar halen yüksek

Sektörde maaşlar, finans dışındaki sektörlerdeki çoğu işten hala çok daha yüksek olsa da durgun bir seyir izliyor. Örneğin, Vali Analytics'e göre, giriş seviyesi hisse senedi analistlerinin başlangıç ​​maaşları şu anda yılda 110 bin ila 170 bin dolar arasında değişiyor ve bu, finansal krizden önceki seviyelerin hemen üzerinde.

Ücretler son zamanlarda nominal olarak bir parça artış gösteriyor. 2020 yılındaki seviyelerden bu yana yıllık bazda 20 bin dolarlık bir artış söz konusu. Ancak bu dönemde yaşanan enflasyon dikkate alınırsa, reel ücretler pandemi öncesinde göre yüzde 30'a yakın bir düşüş yaşamış durumda.

Sonuç, Wall Street'i yeniden şekillendiriyor. Ayrıca hem büyük hem de küçük bireysel şirketlerin nasıl değerlendirildiği konusunda hisse senedi piyasasının yapısı üzerinde de domino etkisi yaratıyor.

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