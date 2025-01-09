31 şirket bilişim sektöründe sadece 9’u enflasyonu yendi

Geçtiğimiz yıl bilişim sektöründe faaliyet yürüten 31 şirketten sadece dokuzu enflasyon üzeri getiri sağladı. Dokuz hissenin fiyatı geriledi.

Büyüme yatırımcısının dikkatle takip ettiği sektörlerden biri olan bilişim, son bir yılda yatırımcısına %21 getiri sağladı. Artış enflasyonun gerisinde kalırken yatırımcısı da 2024’te hayal kırıklığı yaşadı. Bununla birlikte sektör yakından takip edilmeye devam ediliyor. Şirketlerin açıkladığı iş bağlantıları ile anlaşmalarından ileriye dönük beklentiler tespit edilmeye çalışılıyor. Firmaların performanslarına bakıldığında ise farklılıklar gözleniyor.

Dikkat çekenler

Logo Yazılım, ARD Bilişim ve Alcatel Lucent Teletaş Bilişim sektöründe piyasa Değeri 1 milyar TL’nin üzerinden olan PD/DD oranı beşin altında olan yıllık değişimi yüzde 30’un üzerinde olan şirketler. Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Logo Yazılım, 11,3 milyar TL’lik piyasa değeriyle büyük ölçekli şirketlerin başında gelirken, %50’lik yıllık fiyat artışı ile öne çıkıyor. Alcatel ise %36 yıllık yükselişle dikkat çekiyor.

Orta ölçekli oyuncuların hızlı yükselişi

Fonet ve Manas Enerji, yıllık performanslarıyla öne çıkan şirketler arasında. Fonet, %153 ile ilk sırada ve özellikle sağlık sektörüne yönelik dijitalleşme projeleriyle dikkat çekiyor. Manas ise %131 getiri sağlarken enerji yönetimindeki inovasyonlarıyla yatırımcıların ilgisini çekti.

Kron Teknoloji, Kafein Yazılım ve Despec Bilgisayar %35-45 arasında değişen yıllık getirileriyle sektörün dinamizmini yansıtıyor. Kron Teknoloji’nin PD/DD oranı 4.98 iken yıllık getirisi %45 oldu.

Sektör olarak bilişim, 2024’te istenen performansı gösteremese de seçici hareket ederek isabetli tercihlerde bulunan yatırımcılar, ciddi kazançlar elde etti. Bilişim sektörü, alan olarak büyümeye yatkın olsa da hisse seçiminin önemli olduğu göz ardı edilmemeli.

ZEYNEP’E SOR

ALICI MI, SATICI MI?

Alıcı; varlık kazanımı, fırsat değerlendirme, yatırım stratejisi, trendlerden yararlanma. Fiyat düşme, yanlış zamanlama, likidite riski, psikolojik baskı.

Satıcı; kâr etme, risk azaltma, likidite artışı, düşüşten kaçış. Fırsat kaçırma, yanlış zamanlama, kısa vadeli düşünme eğilimi, portföy dengesizliği.

Yatırıma yönelik hazırlanıyor. İlave 100 milyon dolar alarak kredisinin vadesini 2027’ye uzattı

Petkim’in JP Morgan’dan aldığı krediyi artırmasının özel bir nedeni var mı? / Ayhan İnel

Ayhan, şirketler finansman ihtiyaçlarını yönetmek ve mali yapılarını güçlendirmek için kısa vadeli kredilerini uzun vadeliye çevirmeyi tercih edebiliyor. Diğer taraftan döviz kurunda düşük bir seyrin beklenmesi halinde de döviz kredisini tercihe yönelebilmekteler. Petkim’in de bu çerçevede JP Morgan ile daha önce aldığı krediyi 100 milyon dolar artırarak toplamda 400 milyon dolar üzerinden uzattığı görülüyor. Kredi miktarının artırılması, gündemde olan geniş çaplı yatırım projesine yönelik bir hazırlık olduğu düşünülebilir. Öte yandan uygun maliyetlerle borcunu yapılandırması da kredinin uzatılma gerekçesi arasında yer almakta.

2023 yılında gelir ve kâr düştü. 2024’ün dokuz ayında düşüş devam etti. Fiyat baskılanıyor

Şişecam hissesinde İş Bankası aldığı halde neden fiyat bir türlü yükselmiyor? / Fırat Yetik

Fırat, hisselerde büyük ortakların alımı genellikle piyasa için olumlu bir sinyal olarak algılanır. Bu tür alımlar, ortakların şirketin geleceğine olan güvenini yansıttığı için yatırımcılar tarafından çoğunlukla pozitif bir gelişme olarak değerlendirilir. Ancak, fiyatın yükselmesi aynı zamanda piyasa koşulları, şirketin finansal performansı ve genel ekonomik durum gibi faktörlerle de bağlantılıdır. Sıkı para politikası sanayi kuruluşlarının gelir ve kârını baskılıyor. Bu çerçevede Şişecam’ın da 2023’te olduğu gibi 2024’ün dokuz aylık döneminde de gelir ve kârı geriledi. Zayıf mali yapı hisseyi baskılıyor. Gelir ve kârı büyümeli.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün ZJL Fonu BIST 100 dışı şirketlere odaklanarak yıllık %53 getiri sağladı

ZJL BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu, portföyünün %98,26’sını BIST Tüm-100 Endeksi şirketlerin hisse senetlerinde değerlendirerek, yatırımcılara geniş bir sektörel çeşitlilik sunuyor. Portföyünde, Global Yatırım Holding, Sun Tekstil ve Suwen Tekstil gibi öne çıkan firmalar yer alıyor. Fonun toplam büyüklüğü 359,6 milyon TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı ise 4.633 oldu. Fon, son bir yılda %53,16 getiri sağlarken üç aylık performansı %25,83 seviyesinde bulunuyor. Risk düzeyi 7 olan fon yüksek risk alabilecek yatırımcılara hitap ediyor. Bununla birlikte son bir yıldaki performansıyla enflasyon üzeri getiri sağlamayı başardı. Fon, ekonomik dalgalanmalara rağmen, BIST 100 dışı şirketlerde fırsat arayan yatırımcılar için hem çeşitlilik hem de alternatif sunmakta.

TAHVİL

Koç Fiat Kredi, %43,51 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Fiat Kredi, 06.01.2025 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %45,50 olurken, bileşik faizi de %43,51’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 450 gün vadeli olup ödeme tarihi 02.04.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %56,1 olacak.

%45,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 7 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,82 seviyesinde bulunuyor. Koç Fiat Kredi’nin çıkardığı tahvilin yıllık %45,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,32 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 07.01.2025 olurken vade tarihi 02.04.2026 olacak. Tahvil piyasada TRSKFTF42610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALARKO CARRİER

Grup içi organizasyon yapıldı. Tuzla’da bulunan tarla vasfındaki araziyi bağlı iştirakine sattı

Alarko Carrier, İstanbul Tuzla’da bulunan arazisini grup içi firmaya devrediyor. Toplam 29.865 metrekarelik taşınmaz Alarko Enerji’ye satılacağı belirtildi. Açıklamada satış bedelinin 895 milyon TL olduğu ifade edildi. Grup içinde gerçekleştirilen satışın gerekçesi hakkında ise ek bilgi paylaşımı yapılmadı. Geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde zarar açıklayan Alarko Carrier, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da zayıf seyir devam ediyor. Dokuz aylık mali dönemde geliri %17 azalarak 4,8 milyar TL’ye düştü. Dönem sonunda ise zarar yazdı. Bununla birlikte üçüncü çeyrekte satışlarda artış gözleniyor. Kasım ayında beyaz eşya sektöründe yurt içi satışlar %7 arttı. Şirketin de bundan yaralanması halinde dördüncü çeyrekte de verilerin güçlenmesi mümkün.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Gebze tesisinde yeni nesil paneller üretiliyor. Aliağa’daki tesiste ise yatırımları devam ediyor

Smart Güneş Enerjisi, Gebze’deki 1.200 MW üretim kapasitesine sahip tesisinde gerçekleştirdiği üretim hatları revizyonlarıyla önemli bir teknolojik dönüşüm sağladığını duyurdu. 2022’den bu yana devam eden iyileştirme çalışmaları, tamamlanarak tesisin operasyonel verimliliğinin arttığı ve yeni nesil makinelerle donatılan tesisin, eski teknoloji paneller yerine, daha yüksek verimli yeni paneller üretmeye başladığı belirtildi. Gerçekleştirilen değişiklik, kapasite düşüşü olmaksızın maliyetlerin azaltılmasına ve üretim süreçlerinin hızlanmasına olanak sağlıyor. Öte yandan Aliağa’daki hücre üretim tesisi kapasite artırımı ve wafer üretim tesisi yatırımlarının da halen devam ettiği belirtildi. 2024’ün dokuz ayında toplam 3,6 milyar TL harcandığı ifade edildi.

KOÇ HOLDİNG

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı 40 yıllığına işletecek. Anlaşma 5 Şubat günü imzalanacak

Koç Holding, geçtiğimiz temmuz ayında bağlı ortaklığı Tek-Art’ın Kalamış’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı’nın ihalesine katıldığını duyurmuştu. Şirket yeni açıklama ile Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkı ihalesini kazandığını duyurdu. Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile en yüksek fiyatı veren ilk üç teklifin onaylandığı belirtilmişti. Tek-Art Kalamış, ihalede 504.000.000 dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren taraf olmuştu. Bununla birlikte ihale komisyonu sözleşmeye iştiraki davet etti ve 5 Şubat 2025 tarihinde taraflarca anlaşmanın imzalanacağı belirtildi. Tek-Art Kalamış, önümüzdeki 40 yıl süresince yat limanını işletme hakkına sahip oldu.