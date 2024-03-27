Japon Yeni 34 yılın en düşük seviyesinde

Japon Yeni, bugünkü işlemlerde dolar karşısında yaklaşık 34 yılın en zayıf seviyesini gördü ve 151,97'ye kadar geriledikten sonra hafif yukarı yönlü hareket etti.

Yen, Ekim 2022'de ulaştığı önceki rekor düşük seviye olan 151,95'in altına geriledi.

Japon yetkililer para birimine ilişkin sert ifadeler yayınlayan açıklamalar yaparken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin ülkenin "Düzensiz Döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini" söylediği bildirildi.