S&P'den ABD'li bankalara uyarı

S&P, ABD bölgesel kredi kuruluşlarının varlık kalitelerinin ve performanslarının ticari gayrimenkul piyasalarındaki stres nedeniyle zarar görebileceğini söyledi.

S&P yaptığı açıklamada, değiştirilen kredilerdeki ve kredi vadelerindeki artışların "varlık kalitesi ve performansında bir düşüşün habercisi olabileceğini" vurguldı.

S&P, First Commonwealth Financial Corp., M&T Bank Corp., Synovus Financial Corp., Trustmark Corp. ve Valley National Bancorp'un görünümünü düşürdüğünü, çünkü bu beş kreditörün derecelendirdiği bankalar arasında ticari gayrimenkul kredilerine "en yüksek risklerden bazılarına" sahip olduğunu ifade etti

Son haftalarda emlak kredilerine bağlı zararlar için daha büyük karşılıklar ayıran bankalar arasında New York Community Bancorp. ve Deutsche Pfandbriefbank AG yer alıyor.

Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlaması halinde, bunun "ticari gayrimenkul sektöründeki kümülatif stresin bir kısmını hafifletebileceğini" belirten S&P, bankalara ilişkin görünüm revizyonlarının "faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması halinde ortaya çıkabilecek" potansiyel riski ele aldığını da vurguladı.