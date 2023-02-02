KKM yeniden 1.4 trilyon liranın üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 6 Ocak haftasında 1.37 trilyon liraya gerileyen kur korumalı mevduat stoku yükseliş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

Verilere göre 27 Ocak itibariyle KKM hacmi 21.2 milyar lira artarak 1.41 trilyon liraya yükseldi. Üç haftada ise artış 36.8 milyar lira oldu.

Merkez Bankası'nın tarafı olduğu KKM hesaplarında faiz sınırının kaldırılması ve ihracatçılara yüzde 40 ihracat geliri sonrası dövizini KKM yapması halinde veriler teşvikle KKM'deki artışın devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 85 milyar 651 milyon lira artarak 7 trilyon 801 milyar 294 milyon liraya çıktı. Sektörde toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 71 milyar 474 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 191 milyar 911 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1.12 trilyon liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Ocak itibarıyla 13 milyar 692 milyon lira artışla 1 trilyon 119 milyar 587 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 362 milyar 201 milyon lirası konut, 52 milyar 785 milyon lirası taşıt ve 704 milyar 601 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 283 milyon lira artarak 976 milyar 416 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,1 artarak 479 milyar 518 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 238 milyar 359 milyon lirası taksitli, 241 milyar 159 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 160 milyon lira azalarak 161 milyar 822 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 141 milyar 215 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.