KKM’de iki haftalık düşüş 60 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL / EKONOMİ



Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm hedefi kararını açıkladığı günden 1 Eylül ile biten iki haftada KKM hesaplarında düşüş 60 milyar liraya ulaştı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre kararın ilk açıklandığı hafta 39.3 milyar lira, uygulamaya girdiği geçen hafta ise 20.32 milyar liralık gerileme yaşandı. Piyasa uzmanları ilk haftada yaşanan 20.32 milyar liralık gerilemenin ise istenilen hızda olmadığına dikkat çekti.



Geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 760 milyon dolar azalsa da iki haftada Merkez Bankası verilerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 4 milyar dolar artış gösterdi.



BDDK verilerine göre bu iki haftadır süren KKM hesaplarındaki gerileme en son 6 Ocak haftasında yaşanmıştı. Merkez Bankası 20 Ağustos'ta bankacılık sektörüne KKM hesaplarından TL mevduata dönüş hedefi belirlemiş limitlerin altında kalan bankalara ise menkul kıymet alım zorunluluğu getirmişti. Bu hamlenin ardından daha 28 Ağustos'ta devreye girmeden önceki hafta KKM hesaplarında gerileme yaşanmaya başlamıştı.



BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 3 trilyon 348 milyar 326 milyon lira seviyesine indi. KKM'nin dolar cinsi büyüklüğü ise 125 milyar 957 milyon dolar seviyesine geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 1 Eylül ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 760 milyon dolar azaldı. 25 Ağustos ile biten haftada ise parite etkisinden arındırılmış olarak 4 milyar 782 milyon dolar artmıştı. Böylece iki haftalık değişim 4 milyar dolar seviyesinde oldu.