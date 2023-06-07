New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 4.285,47 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 13.295,26 puana yükseldi.

Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de mayıs enflasyonunun tüketici fiyatlarının aylık bazda hafif düştüğünü göstermesini beklediklerini ancak çekirdek fiyatların yüksek kalmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 77 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 23 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 23 artarak 74,6 milyar dolar ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, hafta başında kripto para borsası Binance'e dava açtığını bildiren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dün de Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. SEC ayrıca Binance'in ABD'deki varlıklarını dondurmak için mahkemeden geçici bir yasaklama emri istedi.

Coinbase hisseleri, hafta başından bu yana yüzde 16'nın üzerinde değer kaybetti.