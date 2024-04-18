New York borsası yükselişle açıldı



S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 5.031,52 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 15.705,70 puana çıktı.

Yatırımcılar, açıklanan veriler ve şirket bilançolarından ekonominin gidişatına dair ipuçları ararken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda 15,5'e çıkarken, Nisan 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeks, art arda üçüncü ay da pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da geçen hafta bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 212 bin olurken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimi konusunda acil ihtiyaç olduğunu düşünmediğini, faiz indirimlerinin ekonomik aktiviteye göre belirleneceğini dile getirdi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'nin kar ve geliri tahminlerin üzerine çıktı.

Şirketin hisseleri, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik güçlü talep nedeniyle ilk çeyrekteki gelir ve karında artışlar bildirmesine rağmen yüzde 5'e yakın değer kaybetti.