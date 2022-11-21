Norveç emeklilik fonu Sanica Isı halka arzında

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Sanica Isı Sanayi AŞ paylarının halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 40.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Gedik Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede, Sanica Isı paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,4 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,9 katı talep toplandı.

Sanica Isı'nın 801.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 166.571 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 166.700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Gedik Yatırım tarafından halka arzla ilgili yapılan ayrı bir açıklamada da Norveç emeklilik fonu Norges Bank Investment Management'ın arzda yüzde 5'lik hisse aldığı bildirildi.