Piyasada ‘seçim’ sonuçlarına ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar sayılmaya devam ediyor. Saat 22.00 sonrasında gelen veriler, "seçimin ilk turda biteceğine" dair net bir tablo ortaya koymadı.

Piyasalara döndüğümüzde ise seçim öncesi son işlem gününü Borsa İstanbul, yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yüzde 9 değer kazanırken, volatil seyriyle dikkat çeken bankacılık endeksi yüzde 26 yükseldi.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta son işlemlerde 19,5640 seviyesinde bulunurken; Euro/TL de 21,2405 seviyesindeydi. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarındaki fiyatlamalara bakıldığında, dolar/TL’de cuma günü makas farkı 2,27 TL'ye ulaşmıştı.

Türkiye piyasaları için önemli olan haftayı gram altın, 1264 lira seviyesiyle bitirmişti.

Kurlarda seçim sonuçlarına ilk tepki

Tarihi seçim sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının açık olmadığı sıralarda uluslararası piyasalarda, saat 22.24 itibarıyla yüzde 0,37 yükselişle 19,65 seviyesinde hareket etti.

Yurt içi piyasa yön bulmak için hayli zorlanacak

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde, yurt içi piyasa iki hafta sürecek belirsizlik ortamında yön bulmak için bir hayli zorlanacak. Bu belirsizlik ortamında da özellikle küresel makro gelişmelerin etkisi altında kalacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönemde küresel makro ekonomik gelişmeleri daha önce hiç olmadığı kadar yakından takip etmek gerekli.

15 Mayıs haftasında bir çok Fed yetkilisinin konuşmaları, 19 Mayıs Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve 22 Mayıs haftasının son işlem günü yine ABD’den gelecek tüketim harcamalarına ilişkin veriler ABD dolar endeksinde önemli hareketlenmeler yaratacaktır.

Bu gelişmeler de dolar/TL kuru ve gram altın üzerinde kalıcı etkiler bırakacaktır. Gram altında daha önceleri yine net olarak bahsetmiş olduğum 1400TL hedefini korurken, dolar/TL kurunda da oynaklığın daha da artacağını ve son bir ayda yaşanan artıştan daha fazla bir oranda artışın bu iki haftalık süreçte görüleceğini düşünüyorum. 22 Mayıs haftasında TCMB faiz kararı var. İkinci tur seçim öncesinde Merkez Bankası’ndan herhangi bariz bir söylem değişikliği beklemiyorum.