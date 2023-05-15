Borsa yatırımcısı 150 bin kişi azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 12 Mayıs haftası itibarıyla 150 bin 816 kişi azaldı ve yeniden 5 milyonun altına indi. Bir önceki hafta 5 milyon 21 bin 495 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 870 bin 679'a geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 4,97 trilyon TL'den 5,32 trilyon TL'ye çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 30 milyon 805 bin 342 olan toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 878 bin 732 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 950 bin 64'ten 7 milyon 816 bin 223'e geriledi.

Toplam hesap sayısı 63 milyon 817 bin 424'ten 64 milyon 100 bin 806'ya yükseldi.