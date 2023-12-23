Reeskont ve avans faiz oranları artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75'ten 43,25'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 41,75'ten 44,25'e yükseldi.