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Rusya'nın petrol üretimi 700 bin varil azaldı

Rusya'nın petrol üretimi, açıklanan verilere göre 700 bin varil/gün civarında azaldı.

Haber Merkezi
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Rusya Enerji Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, petrol üretimi Mart ayında 700 bin varil/gün civarında düşüş gösterdi.

Kremlin, Mart ayından itibaren üretimin 500 bin varil/gün azaltılacağını bildirmişti. Ancak Enerji Bakanlığı verileri üretim sıkıntısının yüzde 40 daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Bakanlık verilerine göre Mart ayında günlük üretim 9,4 milyon varilin biraz üzerinde gerçekleşti.