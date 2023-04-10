Rusya'nın petrol üretimi 700 bin varil azaldı

Rusya Enerji Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, petrol üretimi Mart ayında 700 bin varil/gün civarında düşüş gösterdi.

Kremlin, Mart ayından itibaren üretimin 500 bin varil/gün azaltılacağını bildirmişti. Ancak Enerji Bakanlığı verileri üretim sıkıntısının yüzde 40 daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Bakanlık verilerine göre Mart ayında günlük üretim 9,4 milyon varilin biraz üzerinde gerçekleşti.