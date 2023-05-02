Swisquote'den müşterilerine Türk Lirası pozisyonlarını kapatma çağrısı
İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi Swisquote, Türkiye seçimlerine yönelik riskleri azaltmak amacıyla müşterilerine seçim öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu ve 5 Mayıs'tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdiğini açıkladı.
Swisquote, müşterilere gönderdiği bir notta, 14 Mayıs'taki Türkiye seçimleri öncesinde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm Türk lirası pozisyonlarını 5 Mayıs'a kadar kapatmaları ricasında bulundu.
Ayrıca, kurum 5 Mayıs sonrası kalan tüm açık pozisyonları kapatacağını ve 5-15 Mayıs tarihleri arasında lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını belirtti.
Swisquote'un bu adımı, Türk lirasının son dönemdeki değer kaybı ve seçim öncesinde piyasalarda beklenen dalgalanmalara yönelik tedirginliklerin artmasıyla birlikte atıldı.