Swisquote'den müşterilerine Türk Lirası pozisyonlarını kapatma çağrısı

Swisquote, müşterilere gönderdiği bir notta, 14 Mayıs'taki Türkiye seçimleri öncesinde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm Türk lirası pozisyonlarını 5 Mayıs'a kadar kapatmaları ricasında bulundu.

Ayrıca, kurum 5 Mayıs sonrası kalan tüm açık pozisyonları kapatacağını ve 5-15 Mayıs tarihleri arasında lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını belirtti.

Swisquote'un bu adımı, Türk lirasının son dönemdeki değer kaybı ve seçim öncesinde piyasalarda beklenen dalgalanmalara yönelik tedirginliklerin artmasıyla birlikte atıldı.