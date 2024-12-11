TCMB, 5 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Octet Express, Sender, Sipay, Sundus ve Trend Ödeme Kuruluşu’nun faaliyet izinleri genişletildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 5 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş., ödeme aracı kabulü ve işlem başlatma hizmetlerini sunma yetkisi aldı.
Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş., ödeme aracı kabulü, işlem başlatma ve elektronik para ihraç hizmetleri için yetkilendirildi.
Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., elektronik para ihraç etme ve ödeme işlem hizmetleri sunabilecek.
Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş., elektronik para ihraç etme ve ödeme hizmetleri alanında yetki aldı.
Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş., işlem başlatma ve para transferi hizmetleri sunma yetkisi aldı.