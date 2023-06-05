Türkiye'nin CDS'i 500 puanın altında

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif görünümün devamıyla, yüzde 2,31 oranında yükselişle başladı. Ekonomide direksiyona Mehmet Şimşek'in geçeceği beklentisiyle son dönemde yükselişini hızlandıran BIST 100, açıklanan kabine sonrası bu trendini koruyor.

BIST 100 endeksi 5000 puan üzerindeki seyrini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 5357 puana kadar yükselerek 13 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, saat 15.35 itibarıyla yüzde 4,60 yükselişle 5349 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 3,57 oranında artış sağlarken; şu dakikalarda yüzde 3,22 değer kazancıyla 4847 puanda bulunuyor.

Borsada tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,77 ile ulaştırma oldu. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Sasa, ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Ata Yatırım, ekonomi kadrolarının yenilenmesi ve normalleşme teması ile ilk hedefin 5.200 seviyesi olduğunu paylaştı. Dolar kurunun mevcut seviyesiyle 5.350-5.400 aralığına kadar yükselişin mümkün göründüğü belirtilirken, "Şu aşamada 5.000 seviyesinin altına bir geri çekilme beklemeyiz. Kur/faiz dengeleri oturdukça borsanın yukarı potansiyeli de netleşecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Piyasalar artık, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarının açıklanmasını bekliyor.

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Dolar/TL, cuma gününü 20,95 TL'den tamamlarken, yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,32 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 14.50 itibarıyla yüzde 1,24 oranında yükselişle 21,2161 TL'de işlem gördü.

Euro/TL'de yeni haftaya tarihi zirvesini yenileyerek başladı. Euro, sığ piyasada 22,9920 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yenilerken, şu dakikalarda yüzde 1,48 artışla 22,7629 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada fark 4 kuruşa düştü. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 21,21 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,15 TL.

Türkiye'nin CDS'i 500 puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeni kabinenin açıklanmasından sonra haftanın ilk gününde hızlı geriliyor. Türkiye'nin CDS'i, 12 Mayıs'tan sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilerken; saat 14.43 itibarıyla yüzde 9,66 oranında düşüşle 498,22 baz puanda hareket etti. CDS, cuma günü en son işlemlerde 552 baz puanda bulunuyordu.

Türkiye'nin kredi risk primi, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yönelmişti.

Gram altına 'dolarTL' desteği

Altının gram fiyatı, geçen haftayı 1313 liradan tamamlarken, yeni haftaya 1320 liradan başladı. Gram altın, ons altının düşüşüyle baskı altına girerken, dolar/TL'deki yükselişten destek alıyor.

Bugün 1336 liraya kadar yükselen gram altın, saat 14.53 itibarıyla yüzde 0,83 artışla 1324 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1950 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,36 değer kaybıyla 1941 dolarda hareket ediyor.

Yurt dışında Fed beklentisi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandı. Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini ifade etti.

Eylül'e kadar dolar/TL'de sınırlı yükseliş bekliyorum

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Yeni bir haftaya girerken ve henüz yeni bir ayın ilk günlerinde iken Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve yeni bakanların kimler olacağı sorularının artık geride kalması sonrasında uzun bir aradan sonra belirsizliklerin nispeten azaldığı bir sürece girdik. Ancak öngörülemezlik halen tam olarak sağlanabilmiş değil zira yeni ekonomi politikalarının belirginleşmesi ve orta vadeli planın açıklanmasını bekliyoruz.

Bu hafta yurtdışı piyasalarda içeride bizleri direkt olarak etkileme riski barındıran bir makro veri yok diyebilirim. Bu hafta ve devamında yaz sezonuna girilmesi, turizm gelirlerinin beklenen pozitif katkısını da düşündüğümüzde Eylül ayına kadar olan süreçte dolar/TL kurunda yüzde 5 – yüzde 6 gibi sınırlı yükselişte kalacağını düşünüyorum. Bu da dolar/TL kurunu 22,40 seviyelerine getiriyor. CDS primlerinin de 548 seviyelerine çekilmiş olması bu olasılığı güçlü kılıyor.

Gram altın fiyatlamasında daha önceleri belirttiğim 1400TL seviyelerine yaklaştığımızı görüyoruz. Bu konuda da önümüzdeki ilk takvim 14 Haziran tarihli FED toplantısı olacak. O tarihe kadar gram altın seviyelerinde de sert birtakım hareketler beklemiyorum. Dolayısıyla yeni hafta başlangıcı itibariyle şu anda Haziran ayına baktığımızda ilk yarısının sakin geçeceğini tahmin ediyorum.