Vestel'in tahvil ihracına 800 milyon doların üzerinde talep

Vestel Elektronik'in beş yıl vadeli ve ikinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip tahvil ihracına 800 milyon doların üzerinde talep gelirken, getiri beklentisi yüzde 9.875'e revize edildi.

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, bugün fiyatlanması planlanan ihracın 400 milyon dolar büyüklükte olması bekleniyor.

İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10'lu seviyeler olarak açıklanmıştı.

Vestel Elektronik 1 Mayıs'ta KAP'a yaptığı açıklamada, yurt dışında 500 milyon dolar büyüklüğe kadar tahvil ihracı için BofA Securities, JP Morgan Securities ve Emirates NBD Capital'e yetki verdiğini duyurmuştu