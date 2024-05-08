Beşiktaş borsada tepetaklak: Yüzde 68 kayıp

Şenay ZEREN

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (BJKAS) Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, 22 Nisan'dan bu yana tepetaklak gidiyor. 19 Nisan'ı değer kazancıyla 89,30 TL fiyattan tamamlayan Beşiktaş hisseleri, o günden bu güne taban taban hareket ediyor. Şirketin hisseleri bugünkü işlemlerde 28,14 TL'ye kadar gerilerken; geçtiğimiz 11 işlem günündeki değer kaybı, yüzde 68'i aştı.

Beşiktaş hisseleri, düşüş trendinden önceki 12 işlem gününde aralıksız yükselmiş ve hissenin fiyatı 51,45 TL'den 89,30 TL'ye çıkmıştı. Yatırımcısına bu süreçte, yaklaşık yüzde 74 kazandırmıştı.

Beşiktaş hisselerinin yıl başından bu yana getirisi ise, yüzde 52 artış yönünde oldu.

Beşiktaş'ın rakipleri ile arasında dev puan farkı var

Süper Lig'de şampiyonluk şansı olmayan Beşiktaş'ın zirvedeki rakipleri ile arasında dev bir puan farkı var. Bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da bir türlü istikrar sağlayamadı. Beşiktaş, son olarak dün akşam Ankaragücü'nü 1-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda finale çıkan ilk takım oldu.