Borsa İstanbul'da rekor yükseliş sürüyor: Hangi gelişmeler etkili?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün yurt dışı swap (döviz-TL takası) kanallarının tekrar açılmasına yönelik hazırlık yapıldığı haberiyle pozitif tarafa geçerken; uzmanlar gün sonunda yabancı ilgisi ve para girişinin gözlemlendiğini belirtti.

Diğer taraftan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş devam ediyor. Türkiye'nin CDS primi dün, Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına gerilerken; yeni güne 285 baz puandan başladı. Analistler, söz konusu harekette, swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasalar, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci enflasyon raporunu yakından takip edecek.

Borsa İstanbul'da pozitif seyir

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artarak 10.358 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürdü ve gün içi tarihi zirvesini 10.383 puana taşıdı. Endeks, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,06 primle 10.341 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; endeksler şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,17 ve yüzde 0,35 yükselişle işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyeleri direnç, 10.230 ve 10.150 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 0,68 artarak 10.336 puanla rekor seviyeden günü tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.375 puana taşıdı.