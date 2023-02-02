Yapı Kredi'den 52,7 milyar net kâr

Yapı Kredi, 2022 yılında ekonomiye 850 milyar lira kaynak sağladı. Yapı Kredi'nin 2022'de net kârı 52.74 milyar TL oldu.

Toplam nakdi kredi hacmi 2021 yılsonuna göre yüzde 50 artarak 584 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 52’lik yükselişle 1,2 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 695 milyar liraya ulaşırken, öz kaynak karlılığı da yüzde 57 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) ise yüzde 18,1 oldu.

Küresel anlamda zorlu bir yılı geride bırakırken her zaman olduğu gibi ülke ekonomisini kararlı bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Geride bıraktığımız 2022 yılında da ‘Hizmette sınır yoktur’ anlayışımızla, tecrübe ve bilgi birikimimizi ülkemiz ve toplumumuzun faydası için kullanmayı sürdürdük. Sürdürülebilirliğin sadece toplumsal ve çevresel anlamda değil finansal anlamda da önemine inanan bir banka olarak, ülke ekonomisini tüm imkânlarımızla destekledik. Bu doğrultuda 2022 yılında önemli bir başarı sağladık. Türk lirası kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 16,2 oldu.”