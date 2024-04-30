Bitcoin fiyatlarında sert düşüş!

Hong Kong'da işleme açılan spot kripto ETF'leri yatırımcıları etkilemekte başarısız olunca Bitcoin 61 bin doların altına düştü.

Hong Kong'un Bitcoin ve Ether ETF'leri ilk çıkışlarında yatırımcıları etkilemekte başarısız olunca Bitcoin değer kaybetmeye devam etti.

Hong Kong borsasında kripto ile ilgili altı ETF listelendi. Bitcoin ETF'leri 8,5 milyon dolarlık hacme katkıda bulunurken, Ether ETF'leri 2,5 milyon dolar kazandırdı. İhraççılar 100 milyon dolarlık bir başlangıç hacmi bekliyordu.

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yüzde 3,27 düşüşle 60 bin 880 dolardan işlem görüyor. Etheremum da 24 saat içinde yüzde 5'ün üzerinde bir düşüşle 3 bin dolara geriledi. Solana ve Dogecoin bugün yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.