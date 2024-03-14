Bitcoin spot ETF'lerine giriş devam ediyor

SoSoValue'ya göre, 13 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 683 milyon dolar oldu. Grayscale ETF GBTC, tek bir günde 276 milyon dolarlık net çıkış gördü.

Tek günlük en yüksek net girişe sahip Bitcoin spot ETF'si, 586 milyon dolarlık net girişle BlackRock'ın ETF'si IBIT oldu ve IBIT'in toplam tarihsel net girişi 12,03 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadarki kümülatif net sermaye girişi 11,82 milyar dolara ulaştı.

ETF'lerin toplam varlıkları da 60,96 milyar dolar oldu.