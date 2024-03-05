Bitcoin tarihi zirvesine çok yakın: Ralli hız kesmiyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatlarında ralli devam ediyor. Lider kripto para birimi, 68 bin doları aşarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini Kasım 2021'de 69 bin dolar ile gördü ve yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 64'e yaklaştı.

Bitcoin'deki yükselişte, geçtiğimiz aylarda ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylaması ve Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi etkili oluyor. Diğer taraftan, teknoloji hisselerinde pozitif seyir de kripto paralar üzerinde etkili oluyor.

Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci, Bitcoin'in yukarı yönlü ivmesini desteklerken; uzmanlar yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 68 bin 840 dolara kadar yükselirken; saat 11.17 itibarıyla yüzde 1,44 oranında kayıpla 66 bin 662 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 18'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,30 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,71 oranında yükselişle 3 bin 680 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 14 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,48 oranında değer kazanarak 2,48 trilyon dolara yükseldi.