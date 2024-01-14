Bitcoin'de 'ETF' baharı kısa mı sürdü? (14 Ocak güncel Bitcoin fiyatı)

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatı, önceki günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay vermesinin ardından işlem görmeye başlamasıyla, perşembe günü 49 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü; ancak sonrasındaki sert düşüşle yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Perşembe günü 49 bin 103 dolara çıkarak yaklaşık 26 ayın zirvesine çıkan lider kripto para birimi, dünkü işlemlerde ise hızlı bir düşüşle 41 bin 500 dolara kadar geri çekildi.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde yatay seyrediyor. Bitcoin, saat 11.57 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 42 bin 981 dolardan işlem görüyor. Son 7 günlük işlemlerde yüzde 0,45 değer kaybeden popüler kripto para biriminin piyasa değeri ise, 842 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,07 oranında yükselişle 2 bin 551 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum son 7 gün içerisinde ise, yüzde 14'e yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,03 oranında değer kaybederek 1,69 trilyon dolara geriledi.