Bitcoin'de rota yeniden mi oluşturuluyor?

Şenay ZEREN

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dün uzun zamandır beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdi. Bitcoin fiyatı, onay sonrası ilk tepki olarak çok güçlü bir yükseliş göstermezken, dün ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla hızlı değer artışı yaşadı ve lider kripto para birimi, 49 bin doları aşarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bitcoin bugünkü işlemlerde ise, gelen kâr satışlarıyla düşüş eğilimli hareket ediyor. 45 bin 550 - 46 bin 530 dolar aralığın işlem gören kripto para biriminin 7 günlük kazancı yüzde 5'e yakın.

Öte yandan küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,35 oranında değer kaybederek 1,78 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin ETF'inin onaylanması, işlem hacmi en yüksek kripto para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülürken; uzmanlar bundan sonraki süreçte Bitcoin'den yeni tarihi rekorların gelmesine muhtemel gözle bakıyor.

ETF'ler hangi borsalarda işlem görüyor?

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı, Grayscale Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETP Trust, WisdomTree Bitcoin Fund, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, VanEck Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Valkyrie Bitcoin Fund, Hashdex Bitcoin ETF ve Franklin Bitcoin ETF başvuruları onaylandı.

Onaylanan ETF'lerin altısı Chicago Board Options Exchange'de (CBOE), üçü New York Borsası'nda (NYSE) ve ikisi Nasdaq'ta işlem görüyor.

Gözler, Ethereum ETF başvurularına çevrildi

Bitcoin ETF onayından sonra gözler, spot Ethereum ETF başvurularına çevrildi. VanEck, ARK 21Shares ve Hashdex gibi şirketlerin spot Ethereum ETF başvuruları, inceleme sürecinde. Analistleri, Ethereum başvurularının 2024 yılı içinde onaylanabileceğini belirtiyor.

2024 yılı son çeyreğinde yeni bir tarihi zirve görebiliriz

Ahmet Onur Yeygün - Bitci Borsa CEO’su

Bitcoin ETF'leri, uzun bir bekleyişin ardından sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde onay aldı. BlackRock (BLK), Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco ve VanEck gibi önemli finans kuruluşlarının, Amerikan piyasasında işlem görmek üzere yaptığı başvurular onaylandı ve ETF'ler resmen artık listelenmeye başlandı.

Bu gelişme, öncü kripto para birimi Bitcoin'in bir borsa yatırım fonu ürünü olarak sunulmasını sağlayacak ve yatırımcılara doğrudan Bitcoin sahibi olmadan kripto para birimine yatırım yapma imkânı sunuyor. Ayrıca, kripto para sektörünün geçmişte yaşadığı çeşitli olumsuz gelişmelere karşın daha fazla güven oluşturması da bekleniyor.

Bitcoin, geçmiş yıllarda sektördeki çeşitli olaylar nedeniyle değer kaybetmişti. Ancak ETF'lerin gelmesiyle yatırımcı çeşitliliği artacak ve bu da kripto para birimine olan talebi artıracaktır. Bu beklentiyle birlikte Bitcoin 2023 yılından başladığı rallisine devam edecektir.

Önümüzde Bitcoin halving (yarılanma) ve Fed'in yıl içinde faiz indirimi beklentileri bulunuyor. Özellikle Fed’in faiz düşürmesi, yatırımcıların nispeten daha riskli bir varlık sınıfında olan kripto paralara olan eğilimini artırabilir. Bitcoin, bu gelişmeleri henüz fiyatlamadı. Fiyatlamaya başladığı taktirde 2024 yılı son çeyreğinde yeni bir tarihi zirve görebiliriz.

Kripto para piyasalarına olan ilgi ve güven pozitif etkileyecek

Derya Türker - The Steve Group CEO’su

ETF’ler yatırım ürünlerine kolay ulaşım sağlanması ve güven oluşturulması adına önemli bir rol oynuyor. Ayrıca kripto para piyasaları gibi henüz hacmin nispeten düşük olduğu piyasalarda kullanıcılar ve şirketler daha kolay yatırım yapabilir hale geliyor. Bunun sonucunda ise, ciddi hacimlere ulaşılırken volatilite artıp, kısa süreli manipülasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Fakat uzun vadede baktığımız zaman ETF’lerin onaylanması kripto para piyasalarına olan ilgi ve güveni oldukça pozitif etkileyecektir.

En saygın 11 varlık yönetim şirketi fonunun Bitcoin ETF’leri ilk günde 4,6 milyar dolara yakın işlem hacmi yaratarak talebin boyutunu bizlere gösterdi. Aralarında oluşan rekabet ve Bitcoin ETF reklamlarının yapılması ile adaptasyon da hızlı olacaktır.

Geçmiş dönemdeki ETF’leri onaylanan ürünlere baktığımızda; 700 dolardan başlayan altın fiyatının, 2400 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ve güvenin arttığını gördük. Bitcoin gibi arzı kısıtlı olan ürünler de uzun vadeli yatırımcıların girişleri ve uzun vade tutanların istikrarı ile kademeli olarak bekleyen ilgiyi görecektir. Bu durum belirtiğimiz gibi zamana yayılan bir süreç olacak ve her yatırım enstrümanında olduğu gibi sabırsızların parası, sabırlı olanlarla el değiştirmeye devam edecektir.