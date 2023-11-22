Tether, 225 milyon USDT’yi dondurdu

Tether, Uluslararası Suç Sendikası ile bağlantılı 225 milyon USDT’yi gönüllü olarak dondurduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tether ile küresel kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na (DOJ) bir soruşturmada yardımcı oldu.

Soruşturma sonucunda Tether, Güneydoğu Asya’daki uluslararası bir insan kaçakçılığı örgütüne bağlı harici saklanan cüzdanlarda bulunan yaklaşık 225 milyon USDT token’ini gönüllü olarak dondurdu.

Açıklamaya göre, cüzdanların küresel bir ilişki dolandırıcılığı işinde kullanıldı. Ortak soruşturma, blockchain analiz firması Chainalytic’in araçları kullanılarak gerçekleştirilirken, Tether’in bu eylemi, tarihteki en büyük USDT dondurulmasından biri olarak kayıtlara geçti.

“Yeni güvenlik standartları belirlemeyi amaçlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Küresel emniyet teşkilatlarıyla aramızdaki proaktif ilişkiler ve şeffaflığa olan bağlılığımızla Tether için kripto alanında yeni güvenlik standartları belirlemeyi amaçlıyoruz. Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışma, güvenli bir ortam geliştirme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Yasa dışı faaliyetleri ele almak ve sektördeki en yüksek dürüstlük standartlarını sürdürmek için teknolojiden ve OKX ile yaptığımız iş birliği gibi ilişkilerden yararlanmayı planlıyoruz.” dedi.

OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau da şunları kaydetti: “Emniyet güçleri de dahil olmak üzere sektör paydaşlarıyla iş birliği yapmak, kripto endüstrisinde bir lider olarak güven oluşturma ve kamu yararına hizmet etme yaklaşımımızın temel ilkesidir. OKX olarak bu gibi operasyonlara katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu girişimlere ileri görüşlü ve cesur bir biçimde yaklaşıyoruz.”