BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Kaşar peynirinde dev indirim fırsatı!
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 10 Haziran Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 10 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 10 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
BİNZEVİRTAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 259 TL
SÜTBANIM YARIM YAĞLI ERİTME PEYNİR 1000 GRAM
Fiyat: 239 TL
DOST TAM YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 32,50 TL
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RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 4 X 250 ML
Fiyat: 149 TL
SIRMA DOĞAL ZENGİN MİNERALLİ MADEN SUYU 1 LİTRE
Fiyat: 19,50 TL
DERME YAŞ HURMA 500 GRAM
Fiyat: 99 TL
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HYPER HYPO ÇAMAŞIR SUYU ETKİLİ GİDER AÇICI
Fiyat: 34,50 TL
MAVİ BEYAZ DEV KAĞIT HAVLU 1 KG
Fiyat: 89 TL
AIRWICK ELEKTRİKLİ ODA KOKUSU KİT
Fiyat: 184 TL
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