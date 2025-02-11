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  4. 2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. Berat Gecesi bu yıl hangi güne denk geldiği ve kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler merak ediliyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...

2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? - Sayfa 1

2025 Berat Kandili ne zaman?

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi 2025 yılında 13 Şubat perşembe gecesi idrak edilecek.

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2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? - Sayfa 2

Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Berat kandilinde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat kandilini ibadetle geçiren ve vücudunun her bir parçasını haramdan uzak tutan tüm kullar kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.

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2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? - Sayfa 3

Gündüzünde Oruç Tutmak

Kaza ve Nafile Namazları Kılmak

Kur'an Okumak

Tövbe-İstiğfar Etmek

Salavat Getirmek

Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak

Allah'ı Çokça Zikretmek

Sadaka Vermek

Bol miktarda Yasin suresi okumak

Berat kandili namazı kılmak

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