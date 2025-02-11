2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Berat kandilinde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat kandilini ibadetle geçiren ve vücudunun her bir parçasını haramdan uzak tutan tüm kullar kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.