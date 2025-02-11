2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. Berat Gecesi bu yıl hangi güne denk geldiği ve kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler merak ediliyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...
2025 Berat Kandili ne zaman?
Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi 2025 yılında 13 Şubat perşembe gecesi idrak edilecek.
Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?
Berat kandilinde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat kandilini ibadetle geçiren ve vücudunun her bir parçasını haramdan uzak tutan tüm kullar kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.
Gündüzünde Oruç Tutmak
Kaza ve Nafile Namazları Kılmak
Kur'an Okumak
Tövbe-İstiğfar Etmek
Salavat Getirmek
Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak
Allah'ı Çokça Zikretmek
Sadaka Vermek
Bol miktarda Yasin suresi okumak
Berat kandili namazı kılmak