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2025 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak?

2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci haftası geride kalırken gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? Milletler ligi 2. hafta sonrası puan durumu nedir? İşte detaylar…

2025 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? - Sayfa 1

Milletler ligi 2. hafta sonrası puan durumu nedir?

1- İtalya: 22

2- Polonya: 21

3- Brezilya: 20

4- Türkiye: 19

5- Japonya: 18

6- Çin: 15

7- Almanya: 14

8- ABD: 11

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2025 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? - Sayfa 2

9- Çek Cumhuriyeti: 10

10- Dominik Cumhuriyeti: 9

11- Fransa: 10

12- Hollanda: 10

13 - Bulgaristan: 9

14- Belçika: 8

15- Kanada: 6

16- Tayland: 5

17- Güney Kore: 4

18- Sırbistan: 5

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2025 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? - Sayfa 3

Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman?

Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi üçüncü haftasında ilk mücadelesine Hollanda ile 9 Temmuz Çarşamba günü çıkacak.

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2025 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? - Sayfa 4

Milletler ligi 3. hafta maç takvimi

9 Temmuz Çarşamba 21.30 | Hollanda – Türkiye

11 Temmuz Cuma 21.30 | Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi 20.00 | Türkiye – İtalya

13 Temmuz Pazar 21.00 | Sırbistan - Türkiye

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