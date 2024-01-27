  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde?

A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde?

A101 hafta sonu indiriminde onlarca ürün sizlerle buluşuyor. En büyük market zincirlerinden biri olan A101 markette bugün tost peynir, yoğurt, dondurma, şampuan ve daha birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini aldı. Peki, bugün A101 markette hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Sayfa 1

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL

Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL

Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL

Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL

Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL

Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

1 | 4
A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Sayfa 2

Algida Carte d'or Selction Çeşitleri 800 ml 119,90 TL

Algida Magnum Mini Çeşitleri 6x57,5 ml 135,90 TL

Algida Keyif Çeşitleri 750 ml 50,90 TL

Algida Boncremo Çeşitleri 1400 ml 55,90 TL

Algida Carte d'or Classic Çeşitleri 850 ml 109,90 TL

2 | 4
A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Sayfa 3

Selpak Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL

Ülker Coco Star Hindistan Cevizli ve Bisküvili Çikolata 273 gr 49,90 TL

3 | 4
A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Sayfa 4

250 g Jacobs Selection Filtre Kahve +20 TL kazan

Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml +20 TL kazan

Baby Turco Softcare Islak Havlu 4x70 Adet +20 TL kazan

500 g Öncü Pul Biber +15 TL kazan

Luppo Marshmallowlu Vişneli Kek 182 g +10 TL kazan

250 g Baştacı Dana Macar Salam +10 TL kazan

650 g Çokça Biber Salçası Çeşitleri +10 TL kazan

350 g Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri +10 TL kazan

Slik&Blue Bay Boxer +8 TL kazan

Lipton Şeftali Aromalı Buzlu Çay 330 ml +5 TL kazan

4 | 4