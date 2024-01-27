A101 hafta sonu indirimleri! A101 market 27 Ocak 2024 cumartesi kataloğunda hangi ürünler indirimde?
A101 hafta sonu indiriminde onlarca ürün sizlerle buluşuyor. En büyük market zincirlerinden biri olan A101 markette bugün tost peynir, yoğurt, dondurma, şampuan ve daha birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini aldı. Peki, bugün A101 markette hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL
Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL
Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL
Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL
Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL
Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL
Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL
Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL
Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL
Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL
Algida Carte d'or Selction Çeşitleri 800 ml 119,90 TL
Algida Magnum Mini Çeşitleri 6x57,5 ml 135,90 TL
Algida Keyif Çeşitleri 750 ml 50,90 TL
Algida Boncremo Çeşitleri 1400 ml 55,90 TL
Algida Carte d'or Classic Çeşitleri 850 ml 109,90 TL
Selpak Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL
Ülker Coco Star Hindistan Cevizli ve Bisküvili Çikolata 273 gr 49,90 TL
250 g Jacobs Selection Filtre Kahve +20 TL kazan
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml +20 TL kazan
Baby Turco Softcare Islak Havlu 4x70 Adet +20 TL kazan
500 g Öncü Pul Biber +15 TL kazan
Luppo Marshmallowlu Vişneli Kek 182 g +10 TL kazan
250 g Baştacı Dana Macar Salam +10 TL kazan
650 g Çokça Biber Salçası Çeşitleri +10 TL kazan
350 g Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri +10 TL kazan
Slik&Blue Bay Boxer +8 TL kazan
Lipton Şeftali Aromalı Buzlu Çay 330 ml +5 TL kazan