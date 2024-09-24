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  4. Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?

Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?

Birçok ünlü isime ve markaya makyaj artistliği yapan Alp Kavasoğlu 43 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? İşte detaylar…

Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? - Sayfa 1

AIp Kavasoğlu kimdir?

AIp Kavasoğlu, 1981 yılında istanbuľda doğmuştur. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümünden mezun oldu. Alp Kavasoğlu üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğünde yaptı.

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Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? - Sayfa 2

Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı. Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.

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Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? - Sayfa 3

Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine özel eğitimler yarattı ve Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.

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Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? - Sayfa 4

2016 Şubat ayında TV8'de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

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