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  4. Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir?

Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir?

Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor. Hakan Meriçliler dizide dedektif Edip karakterini canlandıracak. Peki, Hakan Meriçliler kimdir? Hakan Meriçliler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir? - Sayfa 1

Hakan Meriçliler kimdir?

29 Ocak 1968 yılında İzmir’de doğan Hakan Meriçliler, Türk oyuncudur.

Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Anneannesi Yunan'dı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı ve Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Devlet Tiyatroları bünyesinde görev aldığı süre içerisinde Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı.

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Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir? - Sayfa 2

Hakan Meriçliler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Filmler

1993      Bekleyiş              

2006      Emret Komutanım Şah Mat

2006      Ruj        

2007      Semum

2007      Doğal Köle (Natural Born Slave)

2009      Melekler ve Kumarbazlar

2014      OHA: Oflu Hoca'yı Aramak         

2014      İçimdeki Ses

2014      Guruldayan Kalpler

2015      Her Şey Aşktan

2018      Arapsaçı

2018      Ustalar Alemi

2019      Ali

2019      Kırk Yalan

2020      Hayalet: 3 Yaşam

2020      Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

2021      Fazla Şaapma   

2022      Son Şans            

2023      Cenazemize Hoş Geldiniz

2024      Yaşam Koçu      

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Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir? - Sayfa 3

Televizyon

2002      En Son Babalar Duyar

2004      Büyük Buluşma               

2005      Kurtlar Vadisi

2005      Kadın Her Zaman Haklıdır           

2006      Erkekler Ağlamaz           

2007      Menekşe ile Halil

2008      Komedi Türk

2008      Küçük Kadınlar

2008      Kendi Okulumuza Doğru

2008-2010           Adanalı

2009      Bahar Dalları

2010      Deli Saraylı

2011      Reis       Necati

2011      Tek Başımıza

2012-2014           Yalan Dünya

2014-2015           Kaderimin Yazıldığı Gün               

2015      Komedi Türkiye              

2016      Hayat Sevince Güzel

2018      Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2019      Hekimoğlu         

2021      Kazara Aşk

2023      Bir Derdim Var

2024      Bahar

İnternet

2022-     Mezarlık

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