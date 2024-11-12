Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir?
Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor. Hakan Meriçliler dizide dedektif Edip karakterini canlandıracak. Peki, Hakan Meriçliler kimdir? Hakan Meriçliler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hakan Meriçliler kimdir?
29 Ocak 1968 yılında İzmir’de doğan Hakan Meriçliler, Türk oyuncudur.
Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Anneannesi Yunan'dı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı ve Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Devlet Tiyatroları bünyesinde görev aldığı süre içerisinde Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı.
Hakan Meriçliler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
1993 Bekleyiş
2006 Emret Komutanım Şah Mat
2006 Ruj
2007 Semum
2007 Doğal Köle (Natural Born Slave)
2009 Melekler ve Kumarbazlar
2014 OHA: Oflu Hoca'yı Aramak
2014 İçimdeki Ses
2014 Guruldayan Kalpler
2015 Her Şey Aşktan
2018 Arapsaçı
2018 Ustalar Alemi
2019 Ali
2019 Kırk Yalan
2020 Hayalet: 3 Yaşam
2020 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
2021 Fazla Şaapma
2022 Son Şans
2023 Cenazemize Hoş Geldiniz
2024 Yaşam Koçu
Televizyon
2002 En Son Babalar Duyar
2004 Büyük Buluşma
2005 Kurtlar Vadisi
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2006 Erkekler Ağlamaz
2007 Menekşe ile Halil
2008 Komedi Türk
2008 Küçük Kadınlar
2008 Kendi Okulumuza Doğru
2008-2010 Adanalı
2009 Bahar Dalları
2010 Deli Saraylı
2011 Reis Necati
2011 Tek Başımıza
2012-2014 Yalan Dünya
2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün
2015 Komedi Türkiye
2016 Hayat Sevince Güzel
2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2019 Hekimoğlu
2021 Kazara Aşk
2023 Bir Derdim Var
2024 Bahar
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