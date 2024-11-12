Bahar dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor! Hakan Meriçliler kimdir?

Hakan Meriçliler kimdir?

29 Ocak 1968 yılında İzmir’de doğan Hakan Meriçliler, Türk oyuncudur.

Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Anneannesi Yunan'dı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı ve Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Devlet Tiyatroları bünyesinde görev aldığı süre içerisinde Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı.