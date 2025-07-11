Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir?
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Özlem Conker dizide Burçin’in annesi Fatoş karakterini canlandıracak. Peki, Özlem Conker kimdir? Özlem Conker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özlem Conker kimdir?
1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğan Özlem Conker, Türk oyuncudur.
Oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Dizi oyunculuğuna küçük roller ile başladı. TRT 1'de yayımlanan Kurşun Kalem ve Vasiyet dizilerinin ardından asıl çıkışını Kınalı Kar dizisi ile yaptı.
Özlem Conker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1996, Metin Özülkü
1997, Beyaz Savaş
1998, Bizim Ev
2000, Mert Ali
2000, Kurşun Kalem
2001, Aynalı Tahir
2001, Bıçak Sırtı
2002, Vasiyet
2002, Derya & Deniz
2002-2004, Kınalı Kar
2005, Sensiz Olmuyor
2005, Çapkın
2006, Rüyalarda Buluşuruz
2007, Eksik Etek
2007, Oğlum İçin
2009, Ömre Bedel
2009-2010, Bahar Dalları
2011, Aşk ve Ceza
2011, Canan
2013-2016, Karagül
2017-2020, Payitaht Abdülhamid
2024, Kara Ağaç Destanı
2025, Cihangir Cumhuriyeti