Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir?

Özlem Conker kimdir?

1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğan Özlem Conker, Türk oyuncudur.

Oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Dizi oyunculuğuna küçük roller ile başladı. TRT 1'de yayımlanan Kurşun Kalem ve Vasiyet dizilerinin ardından asıl çıkışını Kınalı Kar dizisi ile yaptı.