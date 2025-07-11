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  4. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Özlem Conker dizide Burçin’in annesi Fatoş karakterini canlandıracak. Peki, Özlem Conker kimdir? Özlem Conker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir? - Sayfa 1

Özlem Conker kimdir?  

1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğan Özlem Conker, Türk oyuncudur. 

Oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Dizi oyunculuğuna küçük roller ile başladı. TRT 1'de yayımlanan Kurşun Kalem ve Vasiyet dizilerinin ardından asıl çıkışını Kınalı Kar dizisi ile yaptı. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir? - Sayfa 2

Özlem Conker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

1996, Metin Özülkü 

1997, Beyaz Savaş 

1998, Bizim Ev 

2000, Mert Ali 

2000, Kurşun Kalem 

2001, Aynalı Tahir 

2001, Bıçak Sırtı 

2002, Vasiyet 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir? - Sayfa 3

2002, Derya & Deniz 

2002-2004, Kınalı Kar 

2005, Sensiz Olmuyor 

2005, Çapkın 

2006, Rüyalarda Buluşuruz 

2007, Eksik Etek 

2007, Oğlum İçin 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Özlem Conker dahil oldu! Özlem Conker kimdir? - Sayfa 4

2009, Ömre Bedel 

2009-2010, Bahar Dalları 

2011, Aşk ve Ceza 

2011, Canan 

2013-2016, Karagül 

2017-2020, Payitaht Abdülhamid 

2024, Kara Ağaç Destanı 

2025, Cihangir Cumhuriyeti 

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