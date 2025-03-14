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  4. Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu! Özgü Delikanlı kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu! Özgü Delikanlı kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu. Dizi film oyuncusu olan Özgü Delikanlı dizide asistan Yıldırım karakterini canlandıracak. Peki, Özgü Delikanlı kimdir? Özgü Delikanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu! Özgü Delikanlı kimdir? - Sayfa 1

Özgü Delikanlı kimdir?

1 Ocak 1996 yılında Berlin / Almanya’da doğan Özgü Delikanlı dizi film oyuncusudur. 2 yıl Free University Berlin’de Hukuk okudu. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yan dal olarak psikoloji eğitimi gördü.

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Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu! Özgü Delikanlı kimdir? - Sayfa 2

İstanbul’a geldikten sonra Müjdat gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Özgü Delikanlı,  ilk oyunculuk deneyimi olarak 2022 yılında rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır.

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Bahar dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu! Özgü Delikanlı kimdir? - Sayfa 3

Özgü Delikanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022)

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