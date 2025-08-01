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BİM 1-4 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1-4 Ağustos 2025’te indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1-4 Ağustos 2025’te hangi ürünlerde indirim var? 1-4 Ağustos 2025’te BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1-4 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1-4 Ağustos 2025 indirimli aktüel ürünler kataloğu…

BİM 1-4 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

SİMBAT JUMBO ANTEP FISTIĞI 300 G

Fiyat: 245 TL

SİMBAT KABAK ÇEKİRDEĞİ 200 G

Fiyat: 49,50 TL

NUTELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 630 G

Fiyat: 169 TL

ÜLKER BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 60 G

Fiyat: 24,50 TL

ÜLKER ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA 65 G

Fiyat: 42 TL

 

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