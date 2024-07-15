BİM 23 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 23 Temmuz BİM market aktüel ürünler!
BİM market 23 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 23 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 23 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 23 Temmuz 2024 salı indirimleri...
% 0,5 Yağlı Süt 21,90 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 Kg 225 TL
Pilavlık Bulgur Saban 2,5 Kg 49 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 135 TL
Ton Balığı 4'lü 79,75 TL
Süt Karameli Süt Reçeli 23,75 TL
Margarin 49,50 TL
Tatlı Biber Salçası 28,50 TL
Domates Rendesi 21,50 TL
Domates Salçası 32,50 TL
Tavuk Suyu 20 TL
Ekmek Lavaş 26,75 TL
Keten Tohumu 17,50 TL
Üzüm Sirkesi 74,50 TL
Baharat Çeşitleri 15 TL
Salamura Tuz 15 TL
Chia Tohumu 16,50 TL
Patatesli Gül Böreği 79,50 TL
Pizza Ekstra Karışık Superfresh 87,50 TL
Konsantre Yumuşatıcı Bulut 69 TL
Sıvı Sabun 24,50 TL
Şampuan Golden Rose 59 TL
Saç Kremi Golden Rose 59 TL
Şampuan İpek Men Formula 54,50 TL
Saç Yağı Golden Rose 99 TL
50'li Köpüklü Körüklü Pipet 25 TL
Sinek Engelleyici Gece Led Lambası 75 TL
Yüz Ve Makyaj Temizleme Süngeri 29,50 TL
Çok Amaçlı Çakmak 29,50 TL
Kadın Lazer Kesin Babet Çorap 59,50 TL
Kadın Lazer Kesim Babet Çorap 59,50 TL
Erkek Görünmez Çorap 69,50 TL
Kadın Soket Çorap 19,50 TL
Katlanabilir Aynalı Tarak 45 TL
Figürlü Toka Seti 29,50 TL
Figürlü Yaylı Makarna Toka 29,50 TL
Renkli Seyahat Seti 69,50 TL
Renkli Figürlü Havlu Lastik Toka 19,50 TL
Tırnak Makası Ve Törpü Seti 45 TL
Meyve Süt Figürlü Mandal Toka 75 TL
Meyve Figürlü Çocuk Toka 39,50 TL
Meyveli Kutulu Toka 55 TL
El Kremi 29,75 TL
Lip Balm 35 TL
Vücut Spreyi 49,50 TL
Vücut Peelingi 74,50 TL
Islak Havlu 79,50 TL
Büyük Kürdan 45 TL
Banyo Süngeri 35 TL
Mi Ve Şekilde Makyaj Sünger Seti 69,50 TL
Multivitamin Şeffaf Maskara 105 TL
Oje 32,50 TL
Ananas Lamba 275 TL
Temalı Baskılı Peçete 35 TL
Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 25 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri 23,50 TL
Siyah Çay 114,50 TL
Maden Suyu Altılı 25 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri Sarı Yer 2,5 L 32,50 TL
Maden Suyu Limon Aromalı Sırma 1 L 19,50 TL
Gazlı İçecek Kola Kristal 2,5 L 32,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri Limy 3 İle 34,50 TL
Buzlu Çay Şeftali Aromalı 29,50 TL
Limonata Karpuz Aromalı 17,50 TL
Enerji İçeceği 27,50 TL
Soğuk Kahve Çeşitleri 24,50 TL
Tahinli Türk Kahvesi 27,50 TL
%100 Karışık Meyve Suyu Çeşitleri Smooty 21,50 TL
Tahıllı Meyveli İçecek 18,50 TL
Mega Boy Cips Çeşitleri 47,50 TL
Patates Cipsi 23,50 TL
Tırtıklı Patates Cipsi 23,50 TL
Türk Kahveli Hurma Topu 19,50 TL
Protein Cipsi 27,50 TL
Tam Tahıllı Bar 24,50 TL
Kakao Parçacıklı Protein Var 69,50 TL
Mısır Kaburgası 24,50 TL
Takota Çekirdek 10 TL
Ekonomik Antep Fıstığı 144,50 TL
Kabuklu Ceviz 119,50 TL