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Sahipsizler dizisine Yaren Yapıcı dahil oldu! Yaren Yapıcı kimdir?

Sahipsizler dizisine Yaren Yapıcı dahil oldu. Dizi film oyuncusu olan Yaren Yapıcı dizide Meryem karakterine hayat verecek. Peki, Yaren Yapıcı kimdir? Yaren Yapıcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sahipsizler dizisine Yaren Yapıcı dahil oldu! Yaren Yapıcı kimdir? - Sayfa 1

Yaren Yapıcı kimdir?

4 Kasım 2002 tarihinde İstanbul doğan Yaren Yapıcı, sosyal medya fenomeni, dizi film oyuncusudur. Televizyon programcılığı alanında eğitim almıştır. İnstagram, tiktok gibi platformları da aktif olarak kullanmaktadır.

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Sahipsizler dizisine Yaren Yapıcı dahil oldu! Yaren Yapıcı kimdir? - Sayfa 2

Yaren Yapıcı, ilk oyunculuk deneyimi olarak 2022 yılında rol aldığı gençlik dizisi Kardeşlerim’de Özge karakterini canlandırdı. 2023’te Hudutsuz Sevda dizisinde rol alarak yoluna devam etti.

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Sahipsizler dizisine Yaren Yapıcı dahil oldu! Yaren Yapıcı kimdir? - Sayfa 3

Yaren Yapıcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Hudutsuz Sevda (2023)

Kardeşlerim (2022)

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