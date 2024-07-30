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BİM 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Ağustos BİM market aktüel ürünler!

BİM market 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 6 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 30 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 6 Ağustos 2024 salı indirimleri...

BİM 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Ağustos BİM market aktüel ürünler! - Sayfa 1

Sıvı Bulaşık Deterjanı Pril 5 Kg 169,50 TL

Kağıt Havlu 89 TL

Islak Havlu Beyaz Sabun Kokulu 9,50 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL

Konsantre Yumuşatıcı 52,50 TL

Hijyenik Pet Gece Gündüz Paket 109 TL

Günlük Hijyenik Pet Ekstra Koruma Uzun 74,50 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi Molfix 289 TL

Saç Kremi 39 TL

Saç Toniği 225 TL

Şampuan 39 TL

Duş Jeli 39 TL

Mini Parfüm Kadın 49,50 TL

Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 95 TL

Deodorant 69,50 TL

Tıraş Bıçağı 48,50 TL

Seyahat Tırnak Bakım Seti 69 TL

Aloevera Jel 45 TL

Çocuk Diş Macunu + Fırça 54,50 TL

Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL

Mandal Toka 44,50 TL

Deniz Kabuğu Desenli Ayna 45 TL

Lifli Sabun 65 TL

Banyo Life 19,50 TL

Air Fryer Pişirme Kağıdı 24,50 TL

Çöp Torbası 29,50 TL

Pratik Pişirme Kağıdı 59,50 TL

Saplı Ovma Teli 21,50 TL

Ultra Çizmez Sünger 39,50 TL

Lavabo Açıcı Jel 39,50 TL

Temizlik Bezi 49,50 TL

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BİM 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Ağustos BİM market aktüel ürünler! - Sayfa 2

Yarım Yağlı Dilimli Toz Peyniri Aknaz 1000 G 189,50 TL

Tombul Ayran Eker 6×195 Ml 39,50 TL

Az Yağlı Yoğurt İçim 5 Kg 139 TL

Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek İçim 250 Ml 18,50 TL

Ahududu & Hibiskus Probiyotik İçecek İçim 250 Ml 18,50 TL

Yaban Mersinli Kuark Sek 140 G 23,50 TL

Orman Meyveli Kefir İçin 1 L 49,50 TL

%0,5 Yağlı Yoğurt İçin 1 L 29,50 TL

Tagliatelle Makarna 37,50 TL

Lazanya Pasta Villa 79,50 TL

Sebzeli Burgu Makarna 18,50 TL

Mac & Cheese Peynirli Makarna 24,50 TL

Makarna Sos Çeşitleri 25 TL

Mayonez Çeşitleri 44,50 TL

Sos Çeşitleri 33,50 TL

Hindi Salam 79,50 TL

Bana Kangal Sucu 185 TL

Soslu Dana Döner 115 TL

Piliç Çıtır Burger 99 TL

Piliç Kasap Köfte 109 TL

Sebze Köftesi 45 TL

Baldo Piliç 134,50 TL

Haşlanmış Mısır 22,50 TL

Trileçe Çeşitleri 49,75 TL

Çikolatalı Sos 19,50 TL

Keten Tohumu / Maş Fasulyesi 24,50 TL

Karabuğday / Börülce 33,50 TL

Harç Çeşitleri; Köfte Harcı / Mangal Harcı 19,75 TL

Çilek Ve Sade Dondurma 99 TL

Sade Ve Kakao Dondurma 90 TL

Margarin Paket Lezzetli Sofram 12 TL

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