BİM 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Ağustos BİM market aktüel ürünler!
BİM market 6 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 6 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 30 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 6 Ağustos 2024 salı indirimleri...
Sıvı Bulaşık Deterjanı Pril 5 Kg 169,50 TL
Kağıt Havlu 89 TL
Islak Havlu Beyaz Sabun Kokulu 9,50 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL
Konsantre Yumuşatıcı 52,50 TL
Hijyenik Pet Gece Gündüz Paket 109 TL
Günlük Hijyenik Pet Ekstra Koruma Uzun 74,50 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi Molfix 289 TL
Saç Kremi 39 TL
Saç Toniği 225 TL
Şampuan 39 TL
Duş Jeli 39 TL
Mini Parfüm Kadın 49,50 TL
Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 95 TL
Deodorant 69,50 TL
Tıraş Bıçağı 48,50 TL
Seyahat Tırnak Bakım Seti 69 TL
Aloevera Jel 45 TL
Çocuk Diş Macunu + Fırça 54,50 TL
Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL
Mandal Toka 44,50 TL
Deniz Kabuğu Desenli Ayna 45 TL
Lifli Sabun 65 TL
Banyo Life 19,50 TL
Air Fryer Pişirme Kağıdı 24,50 TL
Çöp Torbası 29,50 TL
Pratik Pişirme Kağıdı 59,50 TL
Saplı Ovma Teli 21,50 TL
Ultra Çizmez Sünger 39,50 TL
Lavabo Açıcı Jel 39,50 TL
Temizlik Bezi 49,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Toz Peyniri Aknaz 1000 G 189,50 TL
Tombul Ayran Eker 6×195 Ml 39,50 TL
Az Yağlı Yoğurt İçim 5 Kg 139 TL
Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek İçim 250 Ml 18,50 TL
Ahududu & Hibiskus Probiyotik İçecek İçim 250 Ml 18,50 TL
Yaban Mersinli Kuark Sek 140 G 23,50 TL
Orman Meyveli Kefir İçin 1 L 49,50 TL
%0,5 Yağlı Yoğurt İçin 1 L 29,50 TL
Tagliatelle Makarna 37,50 TL
Lazanya Pasta Villa 79,50 TL
Sebzeli Burgu Makarna 18,50 TL
Mac & Cheese Peynirli Makarna 24,50 TL
Makarna Sos Çeşitleri 25 TL
Mayonez Çeşitleri 44,50 TL
Sos Çeşitleri 33,50 TL
Hindi Salam 79,50 TL
Bana Kangal Sucu 185 TL
Soslu Dana Döner 115 TL
Piliç Çıtır Burger 99 TL
Piliç Kasap Köfte 109 TL
Sebze Köftesi 45 TL
Baldo Piliç 134,50 TL
Haşlanmış Mısır 22,50 TL
Trileçe Çeşitleri 49,75 TL
Çikolatalı Sos 19,50 TL
Keten Tohumu / Maş Fasulyesi 24,50 TL
Karabuğday / Börülce 33,50 TL
Harç Çeşitleri; Köfte Harcı / Mangal Harcı 19,75 TL
Çilek Ve Sade Dondurma 99 TL
Sade Ve Kakao Dondurma 90 TL
Margarin Paket Lezzetli Sofram 12 TL