BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor?
BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 1-7 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de 1-7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimleri...
Bulgur Pilavlık Ve Köftelik Hasata 1000 g 23,75 TL
Revani Dr Oetker 500 g 33 TL
Dr Oetker Krem Şanti Sade 47,50 TL
Dr Oetker Üçlü Puding Çeşitleri 47,50 TL
Dr Oetker Pembe Pudra Şekerim 5,75 TL
Dr Oetker Pasta Süsü 9 TL
Dr Oetker Sade Kek Karışımı 22,50 TL
Filiz 350 G Yumurtalı Bukre Makarna 17,50 TL
Efsane 2 Kg Un Tam Buğday 31 TL
Glutensiz Unlar Bella Nature 300 g 23,75 TL
Glutensiz Ekmek Karışımı Dr Oetker 291 g 33,50 TL
Glutensiz Pirinç Unu Dr Oetker 175 g 18,50 TL
Glutensiz Mısır Nişastası Dr Oetker 150 g 13 TL
Dr Oetker Glutensiz Krem Şanti 20 TL
Glutensiz Sade Un Karışımı Dr Oetker 250 g 24,50 TL