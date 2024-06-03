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  4. BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 1-7 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de 1-7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimleri...

BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Bulgur Pilavlık Ve Köftelik Hasata 1000 g 23,75 TL

Revani Dr Oetker 500 g 33 TL

Dr Oetker Krem Şanti Sade 47,50 TL

Dr Oetker Üçlü Puding Çeşitleri 47,50 TL

Dr Oetker Pembe Pudra Şekerim 5,75 TL

Dr Oetker Pasta Süsü 9 TL

Dr Oetker Sade Kek Karışımı 22,50 TL

Filiz 350 G Yumurtalı Bukre Makarna 17,50 TL

Efsane 2 Kg Un Tam Buğday 31 TL

Glutensiz Unlar Bella Nature 300 g 23,75 TL

Glutensiz Ekmek Karışımı Dr Oetker 291 g 33,50 TL

Glutensiz Pirinç Unu Dr Oetker 175 g 18,50 TL

Glutensiz Mısır Nişastası Dr Oetker 150 g 13 TL

Dr Oetker Glutensiz Krem Şanti 20 TL

Glutensiz Sade Un Karışımı Dr Oetker 250 g 24,50 TL

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BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2
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BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3
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BİM market 1-7 Haziran 2024 indirimli ürünler kataloğu! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4
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