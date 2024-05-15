BİM market 15-21 Mayıs 2024 indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15-21 Mayıs indirim kataloğu
BİM market 15-21 Mayıs 2024 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 15-21 Mayıs 2024 indirimleri...
Zeytinyağı Naturel Sızma Komili 1 Lt 265 TL
Zeytinyağı Viera Komili Bir Lt 229 TL
Pirina Yağı Yemeklik 1 Lt Verde 149 TL
Mısır Yağı 5 Lt 185 TL
Margarin Paket Tereyağı Lezzeti 54,75 TL
Un Buğday 5 Kg Oba 65 TL
Un Buğday 5 Kg Nora 65 TL
Un Buğday 5 Kg Eriş 65 TL
Un Tam Buğday 2 Kg Efsane 33 TL
Ayçiçek Yağı Ped 4 Lt Yudum 169 TL
Bitkisel Susuz Yağı 1 Lt Vita 75 TL
Aktif Kuru Maya Hamur Mayası 12,75 TL
Margarin Kase 250 Gr Teremyağ 21,50 TL
Çikolata Kremalı Kruvasan 7,50 TL
Çikolata Kruvasan 6,50 TL No 5'li Paket Körili 27,50 TL
Noddle 5'li Paket Tavuk Aromalı 27,50 TL
Bardak Noddle Köri Çeşnili 12 TL
Bardakla Tarık Tavuk Aromalı 12 TL
Döner Dana Kuzu 119,50 TL
Nugget 32,50 TL
%0,5 Yağlı Süt Pınar 1 L 19,50 TL
Ceviz İçi İri Kırık Keyifçe 400g 109,50 TL
Karışık Kuruyemiş 300g 52,50 TL
Ekonomik Antep Fıstığı Keyifçe 300g 134,50 TL
Kavrulmuş Fındık İçi Fiskobirlik 250g 99,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL
%3 Yağlı Süt 1 L 28,50 TL
Dut Kurusu 150 G 34,50 TL
Soslu Karışık Kuruyemiş 180 G 39,50 TL
Çiğ Badem İçi 150 G 45 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 500 G 54 TL
Naneli Ayran 1 L 23,50 TL
Kıyılmış Fındık 100 G 29,50 TL
Kavurga Mısır 200 G 19,50 TL
Susamlı Fıstık 175 K 17,50 TL
Probiyotik Yoğurt 44 TL
Yöresel Değil Örgü Çetin Peyniri 49,50 TL
Sugayı Hurma 400 G 79,50 TL
Kuru Erik 200 G 42,50 TL
Tuzlu Yer Fıstığı 500 G59,50 TL
Labne İçim180 G 24,50 TL
Antep Fıstığı Kaplı Hurma Topu 39,50 TL
Antep Fıstıklı Granola Var 39,50 TL
Hediyelik Kuru Meyve Malatya Pazarı 450 G 105 TL
Krema Çeşitleri 200 Ml 19,50 TL
Tırtıklı Çıtır Elma Kurusu 12,50 TL
Kuru Çilek Kurum Vişne 37,50 TL
Un Buğday Efsane 2 Kg 31,50 TL
Zeytin Siyah 900 G 199 TL
Ayçiçek Yağı Sole 2 L 82,50 TL
Kabuklu Ceviz 134,50 TL
Helva Sade 500 G 47,50 TL
Mantı Mutfağın 450 G 19,50 TL
Helva Kakaolu 500 G 47,50 TL
Patates Cipsi Çeşitleri 27 TL
Mısır Cipsi Doritos Çeşitleri 26,50 TL
Çamaşır Yumurtası 1440 Ml 89,50 TL
Konsantre Yumuşatıcı Bingo 1440 Ml 71,50 TL
Streç Film 50 Mt 21 TL
Ultra Çamaşır Suyu Domestos 99 TL
Patates Cipsi Ruffles Çeşitleri 27 TL
Patates Cipsi Lays Çeşitleri 27 TL
Mısır Cipsi Doritos Çeşitte 26,50 TL
Tıraş Bıçağı Permatik 87,50 TL
Sütyen Kadın Konford Family 83 TL
Saç Boyası Kit Elegance A Plus 66,50 TL
10’lu Hazır Kahve Çeşitleri Jacobs 27,75 TL
10'lu Hazır Kahve Çeşitleri Nescafe 34,75 TL
Hazır Kahve Çeşitleri 10'lu Sütlü Köpüklü 3'ü Bir Arada 9'lu Latte 34,75 TL
Kahve Beyazlatıcı 200 G VIP 29,50 TL
Mısır Cipsi 167 G Patos Rolls 24,50 TL
Tırtıklı Patates Cipsi 145g Cipso Max 23,50 TL
Mısır Cipsi 117g Çerezza Kokteyl 21,50 TL
Mısır Cipsi 150g Starkrak 12,50 TL
Patates Cipsi 135g Patito 17,50 TL
Patlamış Mısır 105 g Peyman Nutzz 14,50 TL
Mısır Çerezi Çeşitleri 80 G Rexy 12,50 TL
Şalgam Suyu Yeni Kabaklıdere Efor 14,25 TL
Şalgam Suyu Killikya 14,25 TL
Şalgam Suyu Doğanay 16,75 TL
Şalgam Suyu Doğanay 16,50 TL
Pepsi Lipton 4 X 250 Ml 39,50 TL
Gazlı İçecek Kola 1,5 lt Pepsi 33 TL
Buzlu Çay Şeftali Aromalı 1 L 13,50 TL
Cool Mix Dimes 310 TL 35 TL
Siyah Çay Bardak Süzen Poşet Çay Çeşitleri 14,75 TL
Soğuk Kahve Çeşitlerine Nescafe Xpress 250 Ml 22,75 TL