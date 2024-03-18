BİM market 26 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 26 Mart salı aktüel ürünler
BİM market 26 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 26 Mart 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Mart salı günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 26 Mart hangi ürünlerde indirim var? 26 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Dr.Oetker Pirinç Unu 175 gr 18,75 TL
Dr.Oetker Pasta Kreması Vanilinli 136 gr 29 TL
Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 56 TL
Dr.Oetker Trileçe Çeşitleri 44,50 TL
Dr.Oetker Revani 500 gr 39,75 TL
Dr.Oetker Karbonat 5x5 gr 5 TL
Dr.Oetker Instant Maya 5x10 gr 19,75 TL
Dr.Oetker Pudra Şekeri Kilitli 150 gr 14,75 TL
Dr.Oetker Sade Kek Karışımı 450 gr 27,50 TL
Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 35 TL
Daphne Pul Çikolata 29,50 TL
Daphne Çift Renkli Damla Çikolata 100 gr 29,50 TL
Daphne Pul Çikolata 31,50 TL
Daphne Kuvertür Çikolata 42,50 TL
Daphne Kuvertür Çikolata 49,50 TL
Eti Etimek 3x143 gr 69,50 TL
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 84,50 TL
Öncüller Kuşburnu Marmelatı 430 gr 45 TL
Mezzet Revani Çeşitleri 45 TL
Uno Pasta Keki 59,50 TL
Kellogg's Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Buğday
Gevreği 2x700 gr 82,50 TL
Destan Baharat Çeşitleri 22,75 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr 37,50 TL
Eti Kombo Hindistan Cevizi ve Çikolata
Kaplamalı Bisküvi 3x70 gr 32,50 TL
Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 28,50 TL
Nestle 1927 Kutu Gofret 69,50 TL
Schogetten Fındıklı Sütlü Beyaz Alman
Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Torku Karamelli Bisküvi 176 gr 24,50 TL
Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 47 gr 6 TL
Polo Naneli Şeker 3x34 gr 32,50 TL
Haribo Yumuşak Şeker Farklı Aromalar 35 gr 6,50 TL
Valonia Pasta Red Velvet 89 TL
Lovemade Makaron 79,50 TL
Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg 49,50 TL
Iff's Meyve Çeşitleri 350 gr 69 TL
Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 gr 49,50 TL
Pınar Organik Süt 1 Litre 39,50 TL
Sek Süt 1 Litre 32,50 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 39,50 TL
Yelken Ezine Peyniri 350 gr 99 TL
Yemeli Kırklareli Beyaz Peynir 500 gr 139 TL
Nesquik Kakaolu Süt 6x180 ml 65 TL
Dost Probiyotik Süzme Peynir 500 gr 69,50 TL
Gündoğdu Kars Kaşarı 250 gr 75 TL
Kerem Laktozsuz Labne 180 gr 29,50 TL
Performans Süzme Peynir 500 gr 59,50 TL
Namet Soslu Döner 300 gr 89 TL
Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 85 TL
Danet Sucuk Dilimli 300 gr 119 TL
Danet Füme Dana Kaburga 70 gr 45 TL
Erpiliç Piliç Sarma 1 Kg 79 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 47,50 TL
Activia Probiyotik Shot 13,50 TL
Heinz Mayonez 215 gr 28,50 TL
Saygın Kaynak Tuzu 12,50 TL
Api Damla Karamürverli Propolisli Damla 20 ml 94,50 TL
Fitomer Yağ Çeşitleri 39,75 TL
Orvega Çikolata Kaplamalı Bar 40 gr 14,50 TL
Tatlan Bayramiç Helvası 400 gr 49,50 TL
Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 60 gr 29,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Peysan Taze Peynir Çeşitleri 29,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 1750 gr 59,50 TL
Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 39,50 TL
Nutfest Karışık Kuruyemiş 300 gr 59,50 TL
Master Nut Kavurga Mısır 200 gr 22,50 TL
Keyifçe Çiğ Badem 150 gr 57,50 TL
Keyifçe Ekonomik Antep Fıstığı 300 gr 142,50 TL
Nutova Susamlı Fıstık 175 gr 24,50 TL
Peyman Bahçeden Soslu Karışık Kuruyemiş 180 gr 48,50 TL
Ruffles Patates Cipsi 44,50 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 44,50 TL
Lay's Patates Cipsi 44,50 TL
Bizebi Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 77,50 TL
Patito Patates Cipsi 21 TL
Patos Rolls Mısır Cipsi 167 gr 29,50 TL
Çerezza Kokteyl Mısır Çerezi 117 gr 25 TL
Star Krak Mısır Çerezi 16,50 TL
Cipso Max Tırtıklı Patates Cipsi 32,50 TL
Peyman Nutzz Patlamış Mısır 16,50 TL
Züber Antep Fıstıklı Granola Bar 3x25 gr 49,50 TL
Puccinelli Tırtıklı Çıtır Elma Kurusu 50 gr 17,50 TL
Patiswiss Dolgulu Hurma Topu 90 gr 37,50 TL
Karali Geleneksel Rize Çayı 1 Kg 92,50 TL
Bingo Toz Deterjan 10 Kg 299 TL
Milka Çikolata Kaplamalı Çubuk Bisküvi 144 gr 49,50 TL