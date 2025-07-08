BİM'de 5 litrelik mısır yağı ve 1 litrelik zeytinyağında damping! (BİM 8 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (8Temmuz 2025 Salı) 5 litrelik mısır yağı ve 1 litrelik zeytinyağında dev indirim fırsatı sizleri bekliyor. Peki, BİM'de 8 Temmuz 2025 Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 8 Temmuz 2025 Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 8 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
KÖYLÜM YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 2000 GRAM
Fiyat: 349 TL
İÇİM AZ YAĞLI YOĞURT 3 KG
Fiyat: 95 TL
TEKSÜT TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 900 GRAM
Fiyat: 129 TL
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SAFYA MISIR YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 299 TL
GÜVEN ASA NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 195 TL
TUKAŞ DOMATES SALÇASI 1650 GRAM
Fiyat: 94,50 TL
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PEPSİ KOLA 6 X 200 ML
Fiyat: 90 TL
DOĞANAY LİMONATA 2 LİTRE
Fiyat: 49 TL
KRİSTAL KOLA 1 LİTRE
Fiyat: 25 TL
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