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  4. BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 1 Temmuz Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük indirim fırsatını kaçırmayın. Peki, BİM'de 1 Temmuz Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 1 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

PEYSAN TAM YAĞLI TAVA PEYNİRİ 600 GRAM

Fiyat: 99,50 TL

 İÇİM %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 24,75 TL

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BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

AVŞAR KARAMEL&ŞEKERLEME AROMALI MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 52,50 TL

PERFORMANS KARPUZ&ÇİLEK AROMALI ENERJİ İÇECEĞİ 500 ML

Fiyat: 27,50 TL

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BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

OMO TOZ BEYAZLAR DETERJAN VE RENKLİLER 9 KG

Fiyat: 395 TL

NIVEA DEODORANT 200 ML

Fiyat: 109 TL

 

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