BİM’de 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 1 Temmuz Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük indirim fırsatını kaçırmayın. Peki, BİM'de 1 Temmuz Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 1 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu…
PEYSAN TAM YAĞLI TAVA PEYNİRİ 600 GRAM
Fiyat: 99,50 TL
İÇİM %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 24,75 TL
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AVŞAR KARAMEL&ŞEKERLEME AROMALI MADEN SUYU 6X200 ML
Fiyat: 52,50 TL
PERFORMANS KARPUZ&ÇİLEK AROMALI ENERJİ İÇECEĞİ 500 ML
Fiyat: 27,50 TL
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OMO TOZ BEYAZLAR DETERJAN VE RENKLİLER 9 KG
Fiyat: 395 TL
NIVEA DEODORANT 200 ML
Fiyat: 109 TL
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