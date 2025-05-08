BİM'de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 13 Mayıs Salı günü tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve birçok indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 13 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Peki, 13 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Mayıs Salı aktüel ürünler indirim kataloğu…
KEYİFÇE KAVRULMUŞ BADEM 300 GRAM
Fiyat: 149,50 TL
MERAY TUZLU LEBLEBİ 160 GRAM
Fiyat: 27,50 TL
PERİPELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 630 GRAM
Fiyat: 99 TL
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SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8'Lİ
Fiyat: 95 TL
SELPAK 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 24'LÜ
Fiyat: 189 TL
HYPO KLASİK ÇAMAŞIR SUYU 4 LİTRE
Fiyat: 69,50 TL
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