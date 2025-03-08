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  4. BİM'e 12 Mart 2025 çarşamba Verandalı Tiny House geliyor! BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu!

BİM'e 12 Mart 2025 çarşamba Verandalı Tiny House geliyor! BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 12 Mart 2025 çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Mart onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 12 Mart hangi ürünlerde indirim var? 12 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 12 Mart 2025 çarşamba indirimleri...

BİM'e 12 Mart 2025 çarşamba Verandalı Tiny House geliyor! BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

ESCAMP Verandalı 8500 Flat Tıny House 610,000 TL

KUMTEL Tam Otomatik Espresso Makinesi 11,950 TL

KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı 4,990 TL

KUMTEL Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4,990 TL

KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı 2,190 TL

KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2,590 TL

KUMTEL Çift Kapılı Buzdolabı 10,990 TL

KUMTEL 4 Program Bulaşık Makinesi 9,300 TL

KUMTEL Elektrikli Güveç 1,490 TL

KUMTEL Tekli Vitroseramik Ocak 1,790 TL

KUMTEL Vitroseramik Ankastre Ocak 5,250 TL

Çok Amaçlı Dolap 1,595 TL

Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL

Metal Kitaplık 5 Raflı 2,290 TL

Modern Kitaplık 5 Raflı 1,390 TL

TV Ünitesi 2.790 TL

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