BİM'e 12 Mart 2025 çarşamba Verandalı Tiny House geliyor! BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 12 Mart 2025 çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Mart onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 12 Mart hangi ürünlerde indirim var? 12 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 12 Mart 2025 çarşamba indirimleri...
ESCAMP Verandalı 8500 Flat Tıny House 610,000 TL
KUMTEL Tam Otomatik Espresso Makinesi 11,950 TL
KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı 4,990 TL
KUMTEL Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4,990 TL
KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı 2,190 TL
KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2,590 TL
KUMTEL Çift Kapılı Buzdolabı 10,990 TL
KUMTEL 4 Program Bulaşık Makinesi 9,300 TL
KUMTEL Elektrikli Güveç 1,490 TL
KUMTEL Tekli Vitroseramik Ocak 1,790 TL
KUMTEL Vitroseramik Ankastre Ocak 5,250 TL
Çok Amaçlı Dolap 1,595 TL
Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL
Metal Kitaplık 5 Raflı 2,290 TL
Modern Kitaplık 5 Raflı 1,390 TL
TV Ünitesi 2.790 TL